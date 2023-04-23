دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خطف هدف بابلو فورنالس، لاعب نادي وست هام يونايتد، في شباك نادي بورنموث، أنظار المتابعين، على أعقاب مواجهة الفريقين، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 32 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وجاء هدف فورنالس عند الدقيقة 72، بطريقة جميلة للغاية، يسميها المشجعون "لدغة العقرب"، إذ تلقى الكرة عبر عرضية من زميله داخل الصندوق، ثمّ سددها بكعبه من فوق رأسه من الخلف لتسكن شباك المنافس.

ويُعد هذا الهدف من أجمل أهداف مسابقة البريميرليغ، خلال الموسم الجاري 2023/2022.

وفاز رفاق بابلو فورنالس على مضيفهم بورنموث بأربعة أهداف نظيفة، ليرفع الفريق من رصيده للنقطة 34 في المركز الثالث عشر على سلم الترتيب.

يحمل فورنالس الجنسية الإسبانية، وعمره 27 عامًا، ويُعتبر من أبرز لاعبي النادي في خط الوسط، إذ ساهم في إحراز 7 أهداف بمختلف مسابقات الموسم الحالي.