دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، إن لاعب الفريق، رياض محرز، يكون غاضبًا منه عندما لا يضعه في تشكيل "السيتيسينز" طوال الوقت.

ولم يبدأ المدرب الإسباني بمهاجمه الجزائري خلال عدد من المباريات بمختلف مسابقات الموسم الجاري 2023/2022، بل يجلسه على دكة البدلاء.

وقاد محرز فريقه إلى المباراة النهائية في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد أن سجّل ثلاثية في مرمى شيفيلد يونايتد، في الدور نصف النهائي.

تحدّث غوارديولا عن رياض محرز في مؤتمر صحفي، قائلاً: "هو دائمًا ما يكون غاضبًا مني عندما لا يلعب طوال الوقت، يجعلني ألاحظ كيف يشعر بالغضب".

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: "أمام (شيفيلد يونايتد) كان لاعبًا استثنائيًا، ويلعب بطريقة استثنائية في أكبر المناسبات ولديه عقلية لتسجيل الأهداف، الهدوء في تنفيذ ركلة الجزاء مهم، وكان الهدفان الثاني والثالث رائعين".

وتابع بالقول: "من الجيد حقاً أن نكون في النهائي، وأنا راضٍ جدًا عن رياض، لأنه يحب لعب كرة القدم، وقدّم الكثير والكثير من الأشياء في هذه السنوات، ونأمل أن يكون هناك المزيد في المستقبل".