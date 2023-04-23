دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أشاد فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، بزميله محمد صلاح، مؤكدًا أن لاعبي الفريق يقدرون ما يفعله النجم المصري.

وكان مهاجم منتخب الفراعنة قد سجّل هدفًا، أسهم من خلاله في فوز "الريدز" على نادي نوتينغهام فورست بنتيجة 2/3، ضمن مباريات الأسبوع الـ 32 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتل صلاح (30 عامًا) المركز السادس على سلم ترتيب هدافي ليفربول على مر التاريخ، برصيد 183 هدفًا، بالتساوي مع اللاعب السابق روبي فاولر، بعد أن خاض محمد 298 مباراة بمختلف المسابقات.

تحدّث المدافع الهولندي عن النجم المصري، قائلاً لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية: "سيُنظر إلى مو (صلاح) على أنه أسطورة بالتأكيد"، مُضيفًا "أنه لاعب مهم بالنسبة لنا".

وتابع: "نحن نقدر كل ما يفعله محمد صلاح يومًا بعد يوم، نرى كل العمل الشاق الذي يقوم به".

وأكد فان دايك أن في مرحلة لاحقة "سيتمّ تقدير الأشياء التي صنعها صلاح من قِبل العالم الخارجي".

يلعب فيرجيل فان دايك بجوار مهاجم الفراعنة منذ أواخر عام 2017، وقد حققا معاً عددًا من البطولات الجماعية، أبرزها لقب البريميرليغ ولقب دوري أبطال أوروبا.