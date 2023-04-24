دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحتفي نادي الأهلي المصري بذكرى تأسيسه التي توافق 24 أبريل/ نيسان من كل عام. ومرّ 116 عامًا على تأسيس "المارد الأحمر"، وسط إنجازات وألقاب محلية وخارجية.

ووجّه مدرب الفريق، مارسيل كولر، رسالة احتفاء بهذه المناسبة، إذ قال في حسابه عبر فيسبوك: "زي النهاردة من 116 سنة تأسس النادي الأهلي كمؤسسة وطنية قائمة على القيم و المباديء! 116 سنة من المجد...116 سنة من الإنجازات والبطولات.. عيد ميلاد سعيد يا أهلي".

فيما علّق حساب بطولة كأس العالم الرسمي على موقع تويتر، الذي يتبع للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على ذكرى تأسيس الأهلي، قائلاً: "كيان الأهلي يُكمل 116 سنة من الوجود 116 سنة من الإنجازات والتألق والألقاب كل سنة والأهلي وجماهيره العريضة بألف خير".

ويعتبر فريق "المارد الأحمر" من أبرز الأندية وأكثرها شعبية في الوطن العربي وقارة أفريقيا، وتُوج بأكثر من مئة بطولة، أبرزها: الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، كما وضع بصمته في مونديال الأندية.