دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قلقًا حول علاقته بلاعب الفريق، إدين هازارد، إذ قال إنّه لم يتحدّث معه كثيرًا.

وفي الوقت الذي كان فيه المدرب الإيطالي يُثني على لاعبي فريقه، كشف مدرب "الميرنغي" عن قلة تواصله مع المهاجم البلجيكي البالغ من العمر 32 عامًا.

خلال مؤتمر صحفي سبق مباراة ريال مدريد وجيرونا، ردّ أنشيلوتي على سؤال أحد الصحفيين حول عدم مشاركة هازارد بشكل مكثف في الآونة الأخيرة، قائلاً: "لم نتحدّث عن هذا الأمر"، مُضيفاً: "لم أتحدّث معه (إدين هازارد) كثيرًا".

وتابع بالقول: "لن أطلب من اللاعبين القدوم والتحدث معي، إذا كانوا بحاجة إلى التحدث، فأنا دائمًا موجود".

ويغيب المهاجم البلجيكي عن قائمة الفريق التي ستواجه جيرونا، على أرض الأخير، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 31 في الدوري الإسباني.

لم يعش هازارد لحظات سعيدة مع "الميرنغي"، بسبب انخفاض مستواه وتكرار تعرضه للإصابة مما تسبب في غيابه عن الملاعب لفترات طويلة من الزمن، على الرغم من أن صفقة انضمامه إلى الفريق قادمًا من تشيلسي الإنجليزي تعد من أغلى الصفقات على مر تاريخ لعبة كرة القدم.