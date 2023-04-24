دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفاعل مغردون مع خطأ مدافع نادي اتحاد جدة السعودي، المصري أحمد حجازي، والذي تسبب بهدف في مرمى فريقه أمام الهلال في نصف نهائي كأس الملك.

ودشن مغردون وسم "فداك يا حجازي" بعد الخطأ الذي ارتكبه اللاعب أمام الهلال.

وكان قد سجل مدافع نادي اتحاد جدة هدفا بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 106 من عمر المباراة ما تسبب بخروج فريقه من البطولة.

وتضامن قطاع من جماهير الاتحاد مع قائد الفريق مستذكرين المباريات التي تألق فيها مع "النمور" وقيادته لهم لصدارة ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم.