دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، رسالة إلى جماهير الفريق، أكد من خلالها على ضرورة حضورهم في مدرجات استاد الاتحاد، الذي يحتضن مواجهة ساخنة تجمع "السيتيسينز" مع أرسنال، الأربعاء.

يتصارع نادي مانشستر سيتي ومنافسه "الغانرز" على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، وسيكون الفائز من مباراتهما المقبلة قد قطع شوطاً طويلاً نحو اللقب.

ووصف المدرب الإسباني المباراة بأنّها "نهائي"، إذ قال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "الأربعاء هو نهائي أمام فريق هو الأفضل في إنجلترا، ومتقدم بفارق 5 نقاط علينا".

وأضاف غوارديولا: "أتمنى في ذلك اليوم أن تكون مانشستر كلّها زرقاء، وتأتي لتشجعينا لأنّنا نحتاج لهذه الضوضاء من الدقيقة الأولى حتى النهاية، لأنّني أعرف أي منافس سنواجه".

وتابع: "أعرف أيضًا أنهم تعادلوا في آخر 3 مباريات، الطريقة التي لعبوا بها في الأوقات الكبيرة من المباراة، من الصعب إيقافها، يجب أن تقرأ جيدًا ماذا تريد أن تفعل".

وأردف: "إنها مباراة كبيرة ومهمة بالنسبة لنا، نعرف أن الفوز سيعطينا خطوة من أجل وضع الأمر كله بين أيدينا".

وأكمل بيب غوارديولا: "الدوري الممتاز هو عبارة عن 11 شهر عمل، وعمل، وعمل، ونحن نريد الحصول على هذه الفرصة"، موضحًا: "لا يمكن نفعل ذلك لوحدنا، نتمنى أن يكون استاد الاتحاد ممتلئ قبل 3 ساعات من المباراة".

يتصدر نادي أرسنال سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة، ويحل نظيره مانشستر سيتي في المركز الثاني بـ 70 نقطة، مع وجود مباراتين مؤجلتين للفريق.