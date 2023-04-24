دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- واصل اللاعب يوسف النصيري توهجه مع نادي إشبيلية الإسباني، إذ ساهم في تحقيق فريقه نتائج إيجابية بمختلف مسابقات الموسم الحالي، خلال الآونة الأخيرة.

مساء الأحد، قاد المهاجم المغربي النادي الأندلسي للفوز على نظيره فياريال بنتيجة 1/2، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإسباني (لا ليغا)، إذ سجّل هدفاً في الوقت القاتل من كرة رأسية، بعد أن كان التعادل الإيجابي بهدف لمثله مسيطراً على اللقاء.

وأحرز النصيري (25 عاماً) 17 هدفاً مع نادي إشبيلية في جميع البطولات، هذا الموسم، 5 أهداف كانت في شهر إبريل/ نيسان الجاري.

ويأتي سطوع المهاجم المغربي بعد نهاية بطولة كأس العالم 2022، والّتي شهدت إنجازاً غير مسبوق لـ "أسود الأطلس" من خلال الوصول للدور نصف النهائي.

ونال يوسف النصيري الإشادة والإطراء من مغرّدين على موقع تويتر، نظراً لمستواه العالي الّذي ظهر عليه مؤخراً.

نستعرض فيما يلي أبرز التغريدات: