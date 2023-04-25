تداول لقطات لـ"حسرة وغضب" كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والوحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغردون على موقع تويتر لقطات مصورة تظهر حسرة وغضب اللاعب كريستيانو رونالدو، على أعقاب مواجهة "العالمي" والوحدة، الاثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

كان الشوط الأول انتهى بتأخر نادي النصر بهدف وعند إطلاق الحكم صافرة نهايته قد تبين الحزن والحسرة على تعابير وجه النجم البرتغالي، قبل أن ينفعل غضبا ويتحدث مع الكادر الفني بنادي النصر، اعتراضا على أداء الفريق.

وعجز رونالدو (38 عاما) عن هز شباك نادي الوحدة على الرغم من كثافة الفرص التي سنحت لـ"العالمي"، ليخسر الأخير بنتيجة 0/1، ويفقد فرصة الوصول إلى المشهد الختامي.

وضرب نادي الوحدة موعدا مع نظيره الهلال في المباراة النهائية، إذ كان قد تجاوز "الأزرق الهلالي" منافسه اتحاد جدة، في الدور ما قبل النهائي.