حارس مرمى ينقذ فريقه من الهزيمة في الدوري التشيلي.. ماذا فعل؟

(CNN) -- صنع يركو أورا، حارس مرمى نادي ديبورتيس تيموكو، الحدث في الدرجة الثانية من الدوري التشيلي لكرة القدم، إذ سجّل هدفاً من كرة رأسية في الوقت بدل الضائع من زمن المباراة، أنقذ من خلاله فريقه من الهزيمة أمام سان ماركوس دي أريكا.

فعند الدقيقة 97، تحصل نادي ديبورتيس تيموكو على ركلة ركنية وغادر الحارس يركو أورا مرماه وتوجّه نحو منطقة جزاء المنافس، قبل أن يقفز ببراعة ويضع الكرة برأسه في الشباك، بعد أن تسلم عرضية طويلة من زميله الذي نفذ ضربة الزاوية.

ساهم هذا الهدف في تجنب الهزيمة وإبقاء نادي ديبورتيس تيموكو ضمن دائرة المنافسة على الصعود إلى دوري الدرجة الأولى.

تحدّث الحارس يركو أورا لقناة "AS تشيلي"، قائلاً: "حارس المرمى يصعد دائمًا عند الركلة الركنية بقصد مساعدة أو إزعاج (الخصم) حتّى يتمكن زميله في الفريق من التسجيل"، مُضيفاً: "هذه المرة جاء دوري ولم أتخيل أن يحدث ذلك أبداً".

ونسب أورا الفضل إلى خوان خوسيه ريبيرا، مدرب نادي ديبورتيس تيموكو، لمنحه الإذن بالصعود إلى ضربة الزاوية.

تابع يركو أورا: "لولا ذلك كنت سأبقى في المرمى، لأنني إذا صعدت فيمكنهم مباغتتي في هجوم مضاد، التفاصيل هي التي تصنع الفارق، أشكر المدرب لمنحي الإذن، على الرغم من أنني ذهبت مع الاقتناع بأنه يمكنني فعل شيء ما".

قال يركو أورا إنّه سيشاهد دائمًا، روجيرو سيني وخوسيه لويس تشيلافيرت، وهما حارسان أسطوريان من أمريكا الجنوبية، اشتهرا بتسجيل الأهداف من الركلات الحرة وركلات الترجيح.

في مارس/ آذار الماضي، أحرز الحارس لياندرو ريكينا هدفاً على بُعد مسافة 101 متر، خلال مباراة فريقه كوبريسال مع كولو كولو، ضمن منافسات الدرجة الأولى في الدوري التشيلي لكرة القدم، مما يرشحه لدخول موسوعة "غينيس".