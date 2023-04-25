يورغن كلوب يمازح مدرب نادي وست هام: لا أريد إقالته لهذا السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مازح يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، ديفيد مويس، مدرب نادي وست هام يونايتد، قبل لقائهما على أرض استاد لندن الأولمبي، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ 33 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

قال مدرب "الريدز" إنه لا يتمنى أن تتم إقالة ديفيد مويس من منصبه، حتى لا يكون الألماني أكبر مدرب في مسابقة البريميرليغ.

يبلغ مويس من العمر 60 عامًا وقد بدأ مسيرته التدريبية في المسابقة الإنجليزية منذ ما يقرب 20 عامًا، فيما أكمل كلوب عامه الـ 55، وكانت أولى مهامه في الدوري الإنجليزي مع نادي ليفربول سنة 2015.

وأضاف كلوب ممازحاً، خلال مؤتمر صحفي قبل المباراة: "إذا كان وست هام يونايتد قد أقال ديفيد مويس، سأكون أكبر مدرب في الدوري الإنجليزي، ولم أكن أرغب في ذلك!، ديفيد يجب أن يبقى!، إنّه زميل بارز".

وتابع كلوب: "إنّه شخص جيد حقاً، يعجبني أنّه دائمًا ما يجد طريقة تجعله مديرًا متميزًا، ربما لم ينجح الأمر معه في مانشستر يونايتد، لكن تلك كانت أصعب لحظة في التاريخ لتولي المسؤولية هناك".

يقع نادي وست هام يونايتد، تحت قيادة ديفيد مويس، في المركز الثالث عشر على سلم ترتيب أندية مسابقة البريميرليغ، برصيد 34 نقطة، لكنه ليس ببعيد عن المراكز المهددة بالهبوط، فيما يحتل لاعبو يورغن كلوب المركز السابع بـ 50 نقطة.