دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال ميكل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، إن مواجهة فريقه مع مانشستر سيتي ستكون مهمة، لكنها لن تحسم الصراع على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ويلتقي "الغانرز" مع "السيتيسينز" في مباراة من العيار الثقيل على أرض استاد الاتحاد، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ 33 للدوري.

تحدّث أرتيتا في مؤتمر صحفي قبل المباراة، قائلاً: "ستكون هذه المباراة مهمة حقاً، لكن إذا كان السؤال هل ستحدد الفائز باللقب هذا الموسم، فإن الإجابة هي لا، إذا فزنا في المباراة فإنّنا لم نفز بالدوري بالتأكيد".

وأضاف مدرب أرسنال: "من الواضح أنّنا عملنا على تهديدهم (مانشستر سيتي) وكذلك عملنا على نقاط ضعفهم ونعرف أين هم، المشكلة مع السيتي هي أنهم يبدأون الهجمة بحارس المرمى فهم يشكلون خطرًا عندما تكون الكرة مع الفريق، عليك أن تتحكم في كل لاعب".

وتابع: "يجب أن نركز كثيرًا على أنفسنا، لكننا ما زلنا بحاجة إلى فهم ما يمكنهم فعله، يجب أن نكون مستعدين لهذه التغييرات".

وأردف أرتيتا: "عرفنا منذ البداية أن مانشستر سيتي هو الفريق الذي يجب التغلب عليه، ربما مع ليفربول، بسبب ما فعلاه في السنوات الست أو السبع الماضية، لقد استحقا هذا التقدير تمامًا وأن يكونا في القمة".

وأتمّ: "كنا نحن الذين أردنا سد تلك الفجوة بقدر ما نستطيع، ونحن على قدم وساق معهما، كنا نعلم أنه كان علينا الذهاب إلى استاد الاتحاد، وتحقيق الفوز".

يتصدر أرسنال سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة، فيما يحل مانشستر سيتي ثانيًا بـ 70 نقطة، مع مباراتين مؤجلتين للأخير.