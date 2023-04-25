دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتذر لاعبو نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لجماهير الفريق،بعد تعرض "السبيرز" لهزيمة ثقيلة من نادي نيوكاسل يونايتد بنتيجة 1/6، الأحد الماضي، ضمن مباريات الجولة الـ 32 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ونشر النادي رسالة جماعية من لاعبي الفريق عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أعربوا من خلالها عن أسفهم، وكشفوا عن تكفلهم بتعويض المشجعين بثمن تذاكر المباراة، التي أُقيمت في ملعب "سانت جيمس بارك".

وقال اللاعبون: "كفريق نتفهم إحباطكم وغضبكم، لم يكن الأمر جيدًا بما فيه الكفاية، نحن نعلم أن الكلمات لا تكفي في مثل هذه المواقف، نعلم أن هزيمة مثل هذه تؤلمكم".

وأضافوا: "نحن نقدر دعمكم في الداخل والخارج، ومع وضع ذلك في الاعتبار، نود أن نعوض المشجعين بتكلفة تذاكر المباراة في ملعب سانت جيمس بارك".

وتابع لاعبون توتنهام: نحن نعلم أن هذا لا يغير ما حدث يوم الأحد، سنقدم كل شيء لوضع الأمور في نصابها الصحيح، ضد مانشستر يونايتد مساء الخميس، مرة أخرى دعمكم سيعني كل شيء بالنسبة لنا، معًا، ومعًا فقط يمكننا المضي قدمًا".

يعاني توتنهام من سوء النتائج في الآونة الأخيرة، إذ يقع في المركز الخامس على سلم ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، برصيد 53 نقطة، كما استغنى عن الكادر الفني للفريق في مناسبتين.