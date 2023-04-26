جماهير جيرونا تثير تفاعلا.. كيف شاهدت مباراة فريقها أمام ريال مدريد؟

رياضة
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جماهير جيرونا تجذب الانتباه.. كيف شاهدت مباراة فريقها أمام ريال مدريد؟
Credit: Alex Caparros/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- جذب البعض من جماهير نادي جيرونا انتباه المتابعين، بعد تواجدهم في جوار ملعب "مونتيليفي"، لحضور مواجهة الفريق مع ريال مدريد، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ 31 في الدوري الإسباني.

أظهرت لقطات مصورة تواجد الجماهير، التي لم تتحصل على التذاكر، في ملعب تدريبي يجاور ملعب الفريق الأساسي، "مونتيليفي"، حرصًا على متابعة المباراة ودعم ومساندة اللاعبين أمام "الميرنغي".

وتفوّق نادي جيرونا على نظيره ريال مدريد بأربعة أهداف لاثنين، ليلحق بالأخير الهزيمة السادسة في مسابقة "لا ليغا"، خلال الموسم الجاري.

بهذا الفوز، وصل جيرونا للنقطة 41 في المركز التاسع على سلم ترتيب أندية الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند النقطة 65 في المركز الثاني، بفارق 11 نقطة عن المتصدر برشلونة.

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