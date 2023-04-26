ناصر بكار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفى مصدر خاص لشبكة CNN بالعربية صحة الشائعات المتداولة حول تقديم مسلّي آل معمر استقالته من منصب رئاسة مجلس إدارة نادي النصر السعودي، مؤكداً على استمراره في مهامه.

وعند سؤال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، عن حقيقة أنباء استقالة آل معمر، أجاب قائلا: "غير صحيح"، حسب قوله.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد زعمت أن مسلّي آل معمر قرر مغادرة أسوار فريق "العالمي"، بعد تعرض النادي لعدد من الإخفاقات في مختلف المسابقات المحلية خلال الموسم الجاري، إذ ودّع الفريق مسابقتي كأس السوبر وكأس الملك من الدور نصف النهائي، وخسر صدارة ترتيب أندية دوري "روشن" لصالح منافسه اتحاد جدة.

ورفعت إدارة الفريق، تحت قيادة آل معمر، من سقف طموحات جماهير نادي النصر مطلع الموسم، عقب الصفقات المبرمة لتعزيز صفوف الفريق الأول، أبرزها ضمّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الّذي يعد من أفضل اللاعبين في لعبة كرة القدم على مر تاريخها، قبل أن تنقضي الأيام المثالية بين الإدارة الحالية وبعض أنصار النادي، على أعقاب سوء النتائج.

تولى مسلّي آل معمر المهام الإدارية في فريق "العالمي" في إبريل/ نيسان 2021، وقد تبقى عامان على نهاية ولايته.