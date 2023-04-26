دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كرّم نادي مانشستر سيتي لاعبه السابق، فينسنت كومباني، بطريقة استثنائية، بعد نجاحه في مهامه الفنية مع نادي بيرنلي، إذ قاد الفريق لتحقيق لقب بطولة الدوري الإنجليزي بدرجته الأولى والصعود إلى مسابقة الدوري الممتاز (البريميرليغ) لموسم 2024/2023.

وضع فريق "السيتيسينز" صورة لاعبه السابق والمدرب الحالي على العلم الخاص بضربة الزاوية في معقل الفريق، استاد الاتحاد، الذي يحتضن مواجهة من العيار الثقيل بين نادي مانشستر سيتي ومنافسه أرسنال.

حرص فريق "السيتيسينز" على القيام بهذه البادرة تزامناً مع قمة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تجذب انتباه العديد من المشجعين حول العالم، إذ تلعب دوراً بارزاً في الكشف عن هوية الفائز باللقب.

ارتدى كومباني (37 عامًا) قميص نادي مانشستر سيتي لأكثر من 10 أعوام، حقق خلال هذه الفترة عددًا من الألقاب، قبل أن يعتزل لعبة كرة القدم ويتوجه نحو عالم التدريب ليحقق أول إنجازاته مع نادي بيرنلي الناشط في مسابقة "تشامبيون شيب".