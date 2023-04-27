سيزار أزبيليكويتا يزيد من أوجاع تشيلسي ويُثير غضب الجماهير.. ماذا فعل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ارتكب سيزار أزبيليكويتا، لاعب نادي تشيلسي، خطأ فادحا تسبب في خسارة فريقه من نادي برينتفورد بثنائية، في مواجهة أقيمت على أرض ملعب "ستامفورد بريدج"، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ33 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

ففي الدقيقة 37 من زمن المباراة، أهدى أزبيليكويتا الهدف الأول للمنافس، بعد أن وضع الكرة برأسه في شباك فريق "البلوز"، عند محاولته في إبعاد الخطر عن المرمى من ركلة ركنية تحصل عليها نادي برينتفورد.

وأعرب عدد من جماهير نادي تشيلسي عن غضبهم من اللاعب البالغ من العمر 33 عاما.

وتعمقت جراح فريق "البلوز" بعد استمراره في التعرض لنتائج سلبية، وفقدانه فرصة المنافسة على جميع ألقاب المسابقات خلال الموسم الجاري.

ويقع نادي تشيلسي في المركز الـ11 على سلم ترتيب أندية مسابقة (البريميرليغ)، هذا الموسم، برصيد 39 نقطة.