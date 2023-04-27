دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تغلب نادي مانشستر سيتي على منافسه أرسنال بــ4 أهداف مقابل هدف واحد، في قمة مباريات الجولة الــ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، التي أقيمت على أرض استاد الاتحاد، مساء الأربعاء.

وتناوب على تسجيل أهداف فريق "السيتيسينز" كل من كيفين دي بروين (ثنائية) وجون ستونز وإيرلينغ هالاند، في الدقائق 7 و45+ و54 و90+، فيما سجل روب هولدينج هدف فريق "الغانرز" الوحيد، عند الدقيقة 86.

وفرض نادي مانشستر سيتي سيطرته على نظيره أرسنال، إذ استحوذ على الكرة وصنع الهجمات حتى تمكن من زيارة الشباك في 4 مناسبات، فيما ظهر فريق "الغانرز" عاجزا أمام اجتياح منافسه في معظم مراحل المباراة، مكتفيا بهدف يتيم.

ويُعد هذا الفوز رقم 12 لفريق "السيتيسينز" على حساب نادي أرسنال في (البريميرليغ)، وهي أطول سلسلة هزيمة لفريق "الغانرز" ضد خصم على مر تاريخ مشاركته في المسابقة الإنجليزية، وفقا لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

فيما تعتبر هذه الخسارة السابعة للإسباني ميكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، أمام لاعبي بيب غوارديولا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة توهج متوسط الميدان البلجيكي، كيفين دي بروين، الذي ساهم في 3 أهداف، إذ أحرز هدفين وقدم تمريرة حاسمة.