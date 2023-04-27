دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد مرتضى منصور احترامه لقرارات لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم، الّتي تضمنت عقوبة حرمانه من دخول الملاعب وحضور المباريات بمختلف المسابقات لمدة شهرين، إضافة إلى تغريمه بمبلغ 300 ألف جنيه مصري ما يقرب 10 آلاف دولار.

وأعرب منصور عن اعتذاره عن رئاسة بعثة الزمالك الّتي ستتوجه نحو الأراضي الإماراتية لخوض مباراة كأس السوبر أمام نادي الأهلي، المقررة إقامتها يوم 5 مايو/ أيّار المقبل، على أرض ملعب استاد محمد بن زايد، بسبب العقوبة المفروضة عليه.

ونشر مرتضى منصور عبر حسابه على موقع فيسبوك خطاب نادي الزمالك الموجّه إلى لجنة التظلمات في الاتحاد المصري، والذي حمل تظلم الفريق على قرارات لجنة الانضباط، بهدف إلغاء العقوبات المترتبة على منصور.

وقال فريق "الفارس الأبيض" في خطابه: "مرتضى منصور لم يتواجد في المباراة الّتي بسببها قدم نادي الأهلي شكواه، ولم يشارك بأي فعاليات أو تصريحات إعلامية أو مسمومة تمس نادي الأهلي...".

في وقت سابق، أصدرت محكمة القضاء الإداري في القاهرة حكمها بزوال عضوية رئيس فريق الزمالك، مرتضى منصور، بناءً على الدعاوي المرفوعة ضدّه، مع إلزام مجلس إدارة الفريق بالدعوة إلى انتخاب رئيس جديد، قبل أن تعلن وزارة الشباب والرياضة تنفيذ هذا الحكم.