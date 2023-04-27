دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق الأمير السعودي عبد الله بن مساعد، مالك نادي شيفيلد يونايتد، على صعود الفريق إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/2023.

وجاء صعود النادي الّذي يملكه الأمير السعودي إلى دوري الأضواء، بعد الفوز على نادي ويست بروميتش بثنائية، ضمن منافسات الجولة الـ 38 في (تشامبيون شيب)، واحتلال المركز الثاني على سلم الترتيب برصيد 85 نقطة، قبل 3 مباريات من ختام البطولة.

ونشر نادي شيفيلد يونايتد عبر حسابه على موقع تويتر فيديو يظهر احتفال الأمير عبد الله بن مساعد مع جماهير فريقه، بمناسبة الصعود إلى أحد أكبر الدوريات حول العالم.

وغرّد الأمير السعودي: "الحمدلله رب العالمين"، رداً على تغريدة النادي الّتي تشير إلى قيادته للفريق إلى الوصول للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية بعد عام 2019.

ونال نادي شيفيلد يونايتد بطاقة الصعود الثانية، بعد نظيره بيرنلي الّذي توّج بلقب دوري الدرجة الأولى عقب انفراده بالصدارة بـ 95 نقطة، تحت إشراف المدرب فينسنت كومباني.