دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار المصري أحمد حجازي، مدافع نادي اتحاد جدة، تفاعلاً على موقع تويتر، بعد تصرف غريب صدر منه خلال مواجهة فريقه مع الشباب على أرض ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الـ 24 في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

في الدقيقة 16، تحصل فريق "النمور" على ركلة جزاء بعد عرقلة المهاجم البرازيلي رومارينيو دا سيلفا من قِبل مدافع المنافس، داخل الصندوق.

ودار حديث بين لاعبي نادي الشباب و حكم المباراة، سردجان يوفانوفيتش، حول صحة ركلة جزاء، وحينها حاوط حجازي نقطة الجزاء مدعياً ربط حذائه، خوفاً من عبث لاعبي المنافس بمنطقة تنفيذ ركلة الجزاء، إذ سبق وأن شهدت مباريات لعبة كرة القدم محاولة بعض اللاعبين عرقلة المسدد بطرق مختلفة.

وتفوّق رفاق أحمد حجازي على فريق "الليوث" بهدفين لواحد، ليعزز نادي اتحاد جدة من صدارته لسلم ترتيب أندية الدوري، برصيد 59 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه، بينما تجمد رصيد نظيره الشباب عند النقطة 50 في المركز الثالث.