دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يستقبل نادي الهلال السعودي نظيره أوراوا رد دايموندز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022، على أرض استاد الملك فهد الدولي، مساء السبت.

سيكون هذا النهائي الثالث بين الناديين في مسابقة (التشامبيونزليغ) الآسيوي، إذ سبق وأن التقيا معاً في المشهد الختامي في مناسبتين خلال عامي 2017 و2019، وفاز الفريق الياباني في الأولى وخسر الثانية لصالح "الأزرق الهلالي".

يطمح رامون دياز، مدرب نادي الهلال، برد الاعتبار أمام أوراوا رد دايموندز، إذ تربطه ذكرى حزينة بالفريق الياباني بعد خسارة اللقب أمامه في عام 2017، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 1/2.

وكان "الأزرق الهلالي" قد رد الدين لأوراوا رد دايموندز، بعد الفوز عليه في نهائي عام 2019، بمجموع المباراتين 0/3، لكنّ المدرب الأرجنتيني كان حينها خارج أسوار النادي السعودي.

ويبحث نادي الهلال عن إنجاز تاريخي من خلال الظفر باللقب الخامس في البطولة القارية، إذ سبق وأن حصد الذهب 4 مرات بمختلف مسميات البطولة.

تختلف التوقعات حول نتيجة المباراة، إذ يعتقد البعض أن خبرة "الأزرق الهلالي" ستساعده على حسم مواجهة الذهاب ودخول مواجهة الإياب، المقررة في اليابان، بأريحية، فيما يرى البعض الآخر أن الفريق سيعاني أمام منافسه، نظراً لتذبذب نتائجه في الدوري السعودي، فما رأيك؟