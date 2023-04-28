دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار الغابوني أرون بوبيندزا، مهاجم نادي الشباب السعودي، جدلاً بعد رفضه الاستماع لمدرب الفريق وإصراره على تنفيذ ركلة جزاء تحصل عليها فريقه على حساب نادي اتحاد جدة، خلال مواجهة جمعت الفريقين على أرض ملعب الجوهرة المشعة.

فعند الدقيقة 88، احتسب حكم المباراة، سردجان يوفانوفيتش، ركلة جزاء لصالح فريق "الليوث" بعد أن لمس مدافع المنافس الكرة بيده، ثمّ توجه بوبيندزا نحو الصندوق لتنفيذ الركلة، قبل أن يطالبه مدرب الفريق، فيسينتي مورينو، بعدم قيامه بذلك ومنح فرصة التنفيذ لغيره من اللاعبين، إلّا أنّه رفض الاستماع له وأصر على تنفيذها.

وقد أهدر المهاجم الغابوني ركلة الجزاء، بعد أن نفذها بطريقة استعراضية تسمى "بانينكا"، ليقرر مدرب الفريق استبداله على الفور.

وخسر زملاء أرون بوبيندزا من فريق "النمور" بهدفين لواحد، لتتضاءل حظوظهم في المنافسة على لقب الدوري، هذا الموسم، إذ بَاتوا في المركز الثالث برصيد 50 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المتصدر نادي اتحاد جدة.