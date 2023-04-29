دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، إن الموعد المناسب للحديث عن عودة اللاعب ليونيل ميسي إلى "الفريق الكتالوني" سيكون بعد فوز النادي بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويرتبط النجم الأرجنتيني بعقدٍ مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حتّى ختام منافسات موسم 2023/2022، مما يتيح له الانتقال لفريق آخر في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومازال مستقبل اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً مجهولاً، وسط تكهنات بعودته إلى صفوف نادي برشلونة.

في مؤتمر صحفي، ردّ تشافي على سؤال الصحفيين حول إمكانية عودة نجم منتخب "التانغو" إلى "الفريق الكتالوني"، قائلاً: "يا له من سؤال واسع النطاق، عندما يتعلق الأمر بعودة ميسي، لا نعرف ما إذا كانت ستحدث أم لا، لا نعلم"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وأضاف تشافي هيرنانديز: "من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، نحن نركز على مباراة ريال بيتيس القادمة، والفوز بلقب مسابقة لا ليغا".

وتابع بالقول: "تحقيق اللقب مهم جداً بالنسبة للاعبين والجهاز الفني وللاعبين الجدد أيضاً، من شأنه أن يمنحنا الكثير من الاستقرار".

وأردف مدرب برشلونة: "بمجرد فوزنا بلقب الدوري الإسباني سنتحدث عن إمكانية عودة ليونيل ميسي والصفقات الأخرى".

يتصدر "الفريق الكتالوني" سلم ترتيب أندية مسابقة (لا ليغا)، خلال الموسم الجاري، برصيد 76 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن ملاحقه ريال مدريد.