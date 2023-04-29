دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على موقع تويتر مع الاحتفالية الشهيرة لكريستيانو رونالدو، بعد تسجيله أحد أهداف النصر الأربعة أمام الرائد، في مواجهة جمعت الفريقين على أرض ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 24 في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

وكان النجم البرتغالي قد أحرز الهدف الأول لـ "العالمي" عند الدقيقة الرابعة، من كرة رأسية، ليحتفل على طريقته الخاصة أمام جماهير فريقه، والُتي تُعرف باحتفال "Sii".

وأنهى رونالدو صيامه التهديفي الّذي استمر لثلاثة مباريات، فيما وصل للمساهمة التهديفية رقم 14 في الدوري، إذ سجّل 12 هدفاً وقدّم تمريرتين حاسمتين.

وقال كريستيانو رونالدو عبر حسابه على موقع فيسبوك، عقب نهاية المباراة: "فوز عظيم، أحسنتم أيها الرفاق، شكر خاص للجماهير لكونهم رائعون كالعادة".

عزز نادي النصر من وصافته لسلم ترتيب أندية مسابقة دوري "روشن" برصيد 56 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر نادي اتحاد جدة.