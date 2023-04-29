دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار دييغو كوستا، مهاجم نادي وولفرهامبتون واندررز، جدلاً بعد دخوله في صراع مع لاعب نادي برايتون أند هوف ألبيون، خلال مواجهة جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ 34 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

مع مرور عشر دقائق من زمن المباراة، ثبّت كوستا لاعب المنافس تحته على طريقة "المصارعة الحرة"، وتحت أنظار حكم المباراة، مما دفع الأخير إلى مراجعة الحالة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد الـ "VAR" لاتخاذ القرار الصحيح.

ولم يشهر الحكم أيّ بطاقة بوجه المهاجم البالغ من العمر 34 عامًا، إذ اعتبر أن الصراع طبيعي بين الطرفين.

وخسر رفاق دييغو كوستا بنتيجة عريضة 0/6 من أمام نادي برايتون أند هوف ألبيون، ليتجمد رصيد فريقهم عند النقطة 37 في المركز الثالث عشر، على سلم ترتيب أندية مسابقة (البريميرليغ)، هذا الموسم.