دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فرض نادي أوراوا رد دايموندز الياباني التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مضيفه الهلال السعودي، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022، الّذي أُقيم على أرض استاد الملك فهد الدولي، مساء السبت.

كان "الأزرق الهلالي" قد تقدم بالنتيجة أولاً عند الدقيقة 13، عبر اللاعب سالم الدوسري الذي وضع الكرة في الشباك بعد أن تسلّم عرضية أرضية من زميله ميشايل ديلغادو.

وأحرز النادي الياباني التعديل في الدقيقة 53، بأقدام اللاعب شينزو كوروكي، الذي استغل سوء تفاهم بين المدافع علي البليهي والحارس عبد الله المعيوف عند محاولتهما إبعاد الخطر عن مرماهما.

استحوذ الهلال على الكرة وصنع العديد من الهجمات، وعانى من إهدار الفرص، إذ اكتفى بتسجيل هدف وحيد، فيما صمد نادي أوراوا رد دايموندز أمام محاولات منافسه، ليجبر مضيفه على نتيجة التعادل، وتأجيل الحسم إلى مواجهة الإياب، المقررة على ملعبه في اليابان، يوم 6 مايو/ أيّار المقبل.

على الرغم من أن النتيجة قد تكون غير مرضية لأنصار "الأزرق الهلالي"، إلا أن ميشايل ديلغادو قد نال الإشادة والإطراء، نظرًا لمستواه العالي الذي ظهر عليه طوال مراحل المباراة.

نستعرض فيما يلي أبرز التغريدات عن اللاعب البرازيلي البالغ من العمر 27 عامًا: