دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على موقع تويتر مع حضور الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائب رئيس الدولة في الإمارات، نهائي كأس رئيس الدولة 2023 بين نادي الشارقة ومنافسه العين، أمس الجمعة.

وحضر الشيخ منصور بن زايد في مدرجات استاد محمد بن زايد لمتابعة المباراة النهائية، الّتي جمعت اثنين من أكبر الفرق في كرة القدم الإماراتية.

وعند الدقيقة 66 من زمن المباراة، رصدت عدسة الكاميرا تحية متبادلة بين الشيخ منصور بن زايد والجماهير الحاضرة في المدرجات.

وتوّج الشيخ منصور بن زايد نادي الشارقة بلقب المسابقة، بعد تفوّقه على نظيره العين بركلات الترجيح بنتيجة 13/14، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما كرّم اللاعبين والجهازين الفني والإداري في الفريقين.

ونال نادي الشارقة لقب كأس رئيس الدولة للمرة العاشرة في تاريخه، ليتساوي مع نظيره شباب الأهلي بذات العدد من الألقاب.