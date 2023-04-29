(CNN) -- أعلنت سلطة منتزه فيزوف الوطني أنها ستمنع الوصول إلى البركان المطل على مدينة نابولي الإيطالية، في إجراء احترازي قبل مباراة نادي نابولي، الأحد، التي قد تشهد فوز الفريق بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

في حال خسر نادي لاتسيو من أمام نظيره إنتر ميلان، فقد يفوز الفريق الإيطالي بأول لقب له في بطولة (الكالتشيو) منذ 33 عاماً، إن انتصر على منافسه ساليرنيتانا.

قالت سلطة منتزه فيزوف في بيان صحفي: "علمت هيئة منتزه فيزوف الوطني بقلق بالغ من الصحافة نية بعض أعضاء فريق نابولي الاحتفال بالبطولة الوشيكة من خلال تنظيم محاكاة لانفجار فيزوف، مع "غزو" وإضاءة قنابل دخان ثلاثية الألوان على قمة فوهة البركان".

وأضافت أنها "تعتبر هذه المبادرة خطيرة وغير عملية لأنها ستتم في قلب المنتزه".

وتابعت بالقول إن مثل هذه الاحتفالات من المحتمل أن تتسبب في "إلحاق الضرر بالأشخاص والأشياء، وعلى وجه الخصوص، لنباتات وحيوانات متنزه فيزوف الوطني، وكذلك الهياكل والأنظمة التكنولوجية الموجودة فيها".

فيما قال مفوض سلطة المنتزه، رافاييل دي لوكا: "نحن جميعًا سعداء بانتصار نابولي الذي يكرم الإقليم وسيجلب فرحة كبيرة بين المواطنين، ولكن يجب أن تقتصر الاحتفالات على ما تسمح به قواعد الحياة الحضارية، فوهة بركان فيزوف هي مكان هش وخطير في جوهرها".

وجاء في البيان الصحفي أن بلديات شرطة فيزوف والشرطة العسكرية، كارابينييري، ستوفر "حامية ضخمة" لحماية المداخل.