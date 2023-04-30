دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سجّل اللاعب جوليان ألفاريز هدفًا بطريقة جميلة للغاية، قاد من خلاله ناديه مانشستر سيتي للفوز على نظيره فولهام بنتيجة 1/2، في مباراة أقيمت على أرض الأخير، الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ 34 في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

في الدقيقة 36، تسلم المهاجم الأرجنتيني الكرة عبر تمريرة من زميله، رياض محرز، قبل منطقة الجزاء، ثمّ راوغ المدافعين وسدد الكرة بقوّة نحو الشباك، لتسكن الزاوية اليمنى لحارس مرمى المنافس.

خطف هدف اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، أنظار المتابعين، إذ وضع الكرة في الزاوية التي "يسكن بها الشيطان" كما يطلق عليها جماهير لعبة كرة القدم.

وصل ألفاريز للهدف الثامن في مسابقة (البريميرليغ)، والـ 15 في مختلف مسابقات الموسم الجاري.

بهذا الفوز، احتل فريق "السيتيسينز" صدارة سلم ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد وصوله للنقطة 76، بفارق نقطة واحدة عن الوصيف نادي أرسنال.