يورغن كلوب يرفض "رش الأموال".. وهذا ما قاله عن نادي تشيلسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن إنفاق الكثير من المال خلال سوق الانتقالات لا يضمن حلا سريعًا لتحسين نتائج الفريق وتحقيق البطولات، مستشهدًا بنادي تشيلسي.

أنفق فريق "البلوز" ما يقرب 600 مليون دولار في الأشهر الماضية، إلا أن النادي تعرض لهزائم متتالية، وفقد فرصة المنافسة على جميع بطولات الموسم الجاري.

في حوار مع شبكة "Sky Sports"، قال المدرب الألماني: "كرة القدم مجنونة، يتوقع الجميع أنه إذا لم يكن ليفربول في حالة جيدة، فإنه بحاجة إلى 5 أو 6 أو 7 لاعبين"، مُضيفًا: "أشعر ببعض الصراحة تجاه تشيلسي لأن الأمور لا تسير على ما يرام وأعتقد أنهم فريق كبير".

وتابع: "لكن على الجانب الآخر، من الجيد أن ترى أنه لا يمكنك فقط جمع اللاعبين الكبار معًا والتفكير في أن الأمر ينجح، عليك أن تبني فريقًا، وهذا ما قلل من شأن اللاعبين هناك بشكل واضح وأعطوا مدربيهم مهمة شبه مستحيلة للقيام بها".

وأردف كلوب: "لا يمكنك الحصول على غرفتي تبديل ملابس، لا يمكنك التدريب على ملعبين، يجب أن تخلق علاقات وروح الفريق وهذا هو السبب الوحيد الذي يجعلني سعيدًا قليلاً بذلك، لأن تشيلسي سيكون على ما يرام في النهاية وسيكون قويًا بشكل لا يصدق العام المقبل".

وأتمّ يورغن كلوب: "إنه مجرد مثال على أنه لا يمكنك العمل بهذه الطريقة على أعلى مستوى، هذا ليس ما سنفعله، لن نقوم فقط برش الأموال، عليك إحضار اللاعبين المناسبين وبناء فريق جديد".

عانى فريق كلوب من سوء النتائج في بعض مراحل الموسم الحالي، لكن "الريدز" ما زال بإمكانه دخول المراكز الأربعة الأولى على سلم ترتيب أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.