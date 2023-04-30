مشجعة تفارق الحياة قبيل مباراة الرجاء المغربي والأهلي المصري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي الرجاء الرياضي المغربي وفاة مشجعة للفريق، قبل انطلاق مباراته مع نظيره الأهلي المصري، في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، أمس السبت.

ونشر نادي الرجاء الرياضي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك تعزية في وفاة المشجعة الّتي تدعى نورة، مُعرباً رئيس مجلس الإدارة، عزيز البدراوي، وأفراد النادي عن "حزنهم العميق بعد فقدان عضو من العائلة الرجاوية".

وذكرت تقارير صحفية مغربية أن المشجعة لقت مصرعها خلال وجودها بمحيط ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، نتيجة تدافع وازدحام كبير عند إحدى بوابات الملعب الّذي احتضن المباراة بين الفريقين.

وكان نادي الرجاء الرياضي قد أخفق في الوصول للدور نصف النهائي، بعد تعادله سلبياً مع فريق "المارد الأحمر" في مواجهة الإياب، مستفيداً الأخير من فوزه ذهاباً بهدفين دون رد.