دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة جمعت نادي الترجي التونسي وضيفه شبيبة القبائل الجزائري، السبت، في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، ارتكاب جماهير الفريق المضيف أعمال شغب واشتباكهم مع قوات الأمن الموجودة في ملعب حمادي العقربي برادس.

وأظهرت لقطات مصورة صدام بين بعض جماهير نادي الترجي وقوات الأمن، خلال فترة الاستراحة مع نهاية الشوط الأول وقبل بداية الثاني، تخلل الصدام إشعال الألعاب النارية وتصاعد النيران في إحدى زوايا المدرجات، واستعمال قوات الأمن للغاز المسيل للدموع.

وتأخر انطلاق الشوط الثاني لأكثر من 30 دقيقة، قبل أن يتم استئناف المباراة، والّتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليضمن النادي التونسي تأهله للدور نصف النهائي مستفيداً من فوزه ذهاباً بهدف نظيف.

وتواصلت شبكة CNN بالعربية مع الاتحاد التونسي لكرة القدم للتعليق، لكنها لم تتلقَ رداً حتّى الآن.