دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، إنّه لم يتحدّث مع الاتحاد البرازيلي لكرة القدم لقيادة منتخب "السامبا"، خلفاً للمدرب تيتي الذي رحل مع نهاية بطولة كأس العالم 2022.

وزعمت تقارير صحفية أن المدرب الإيطالي يعد الخيار الأول للاتحاد البرازيلي، إضافة إلى إمهاله حتى نهاية مايو/ أيّار الجاري للكشف عن قراره، سواء بالموافقة أو عدمها.

ونفى أنشيلوتي صحة هذه المزاعم، إذ قال في مؤتمر صحفي قبيل مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني: "لن أتحدّث عن مستقبلي ولكن ما يشاع عن موعد نهائي للكشف عن قراري حول تدريب منتخب البرازيل هو هراء".

وأكد أنشيلوتي: "لا يوجد موعد، لأنني لم أتحدّث إلى أي شخص".

وسبق للمدرب الإيطالي أن كشف عن عدم قلقه حول مستقبله مع فريق "الميرنغي"، قائلاً: "أنا لست قلقاً بشأن ذلك، الشيء الذي أهتم به هو أداء واجبي تجاه هذا النادي، كل شيء واضح تمامًا، سأبقى هنا طالما يسمح لي النادي بذلك".

وتابع: "يمكن للجميع التعبير عن آرائهم، لكن الواقع مختلف، عملي مباشر لأن لدي عقد وأريد أن أحترمه، أنا لا أفعل ذلك لأن هناك اتفاق مكتوب، لكن لأنني أحب هذا النادي".