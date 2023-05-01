دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ردت لجنة "PGMOL"، المسؤولة عن حكام كرة القدم الإنجليزية، على انتقادات يورغن كلوب لحكم مباراة نادي ليفربول ونظيره توتنهام هوتسبير، بول تيرني.

كان المدرب الألماني قد احتفل بشكل "جنوني" بهدف "الريدز" القاتل في شباك "السبيرز" أمام الحكم الرابع، جون بروكس، قبل أن يعاني كلوب من آلام في أوتار الركبة ويتلقى إنذاراً.

وزعم مدرب ليفربول أن ما قاله حكم الساحة، بول تيرني، "ليس مقبولاً" خلال إشهار البطاقة الصفراء، كما شكك بصحة قرارات الحكم خلال المباراة الّتي انتهت بفوز "الريدز" بنتيجة 3/4.

وتحدّث يورغن كلوب لشبكة "Sky Sports" عقب نهاية المباراة، قائلاً: "لدينا تاريخنا مع الحكم بول تيرني، أنا حقاً لا أعرف ما الذي لديه ضدنا"، مُضيفاً: "لقد قال إنّه لا توجد مشاكل ولكن هذا لا يمكن أن يكون صحيحاً"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع بالقول: "احتفالي أمام الحكم الرابع، لم أقل أيّ كلام سيء أو لا شيء غير ضروري، هذا أمر عادل، لقد حصلتُ على عقابي بآلام في أوتار الركبة، لكن ما قاله لي الحكم بول تيرني عندما أعطاني البطاقة الصفراء ليس مقبولاً".

من جانبها، ردّت لجنة "PGMOL"، المسؤولة عن الحكام، في بيان صحفي على مزاعم كلوب، وجاء في البيان: "نحن على علم بالتصريحات الّتي أدلى بها يورغن كلوب بعد نهاية مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير".

وأضاف البيان: "يتم تسجيل حديث الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز في جميع المباريات عبر نظام اتصالات، وبعد مراجعة صوت الحكم بول تيرني بالكامل، يمكننا أن نؤكد أنّه تصرف بطريقة احترافية طوال الوقت، بما في ذلك عند إنذاره لمدرب ليفربول، لذلك، فإنّنا ندحض بشدة أيّ إشارة إلى أن تصرفات بول تيرني كانت غير لائقة".