دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أحرز اللاعب كيليان مبابي هدفاً بطريقة غريبة، خلال مواجهة ناديه باريس سان جيرمان و نظيره لوريان، الّتي أقيمت على أرض ملعب "بارك دي برينس"، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 33 في الدوري الفرنسي.

فعند الدقيقة 28، راوغ المهاجم الفرنسي مدافعي المنافس داخل الصندوق، قبل أن تتمّ عرقلته، مطالباً بركلة الجزاء، إلّا أن الحكم لم يحتسب شيئاً بل قرر استكمال المباراة.

وكان حارس نادي لوريان قد اعتقد أن الحكم قرر احتساب خطأ لصالح فريقه على حساب مبابي بداعي التمثيل، ثمّ رمى الكرة أمامه، ليستغل كيليان مبابي ذلك ويخطف الكرة ويضعها في الشباك.

أثار هدف مبابي (24 عاماً) تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نادراً ما تشهد ملاعب كرة القدم مثل هذه الأهداف.

وخسر رفاق كيليان مبابي من ضيفهم لوريان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.