ميسي في السعودية.. جدل حول سبب الزيارة.. وتغريدة من وزير تحمل توضيحا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت صور ومقاطع فيديو لوصول النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى العاصمة السعودية، الرياض، جدلا واسعا حول الهدف من زيارته، إذ ربط البعض الأمر بقرب تعاقد الهلال معه لكن وزير السياحة السعودي أوضح الهدف من الزيارة لاحقا.

وانتشرت مقاطع فيديو وصور للحظات وصول ميسي إلى الرياض مع عائلته، وتداول البعض أنباء حول قرب انتقاله إلى الهلال السعودي ليلعب ضد غريمه التاريخي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

وبعد شد وجذب حول أسباب الزيارة، نشر وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "أرحب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم ميسي بالانتقال إلى الهلال الموسم القادم، لكن لا يوجد أي حديث في الوقت الراهن عن مفاوضات بين "الزعيم" وباريس سان جيرمان.