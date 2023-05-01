مراوغة محرجة تعرض فان دايك للانتقادات في مباراة ليفربول وتوتنهام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض مدافع نادي ليفربول، الهولندي فيرجل فان دايك، لمراوغة محرجة في مباراة فريقه أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وراوغ الجناح الكرواتي لنادي توتنهام، إيفان بيريزيتش، فان دايك ما أدى لسقوط المدافع الهولندي أرضا بشكل عرضه للكثير من الانتقادات.

وبعد المراوغة مرر بيريزيتش الكرة للمهاجم الإنجليزي هاري كين ليسجل الهدف الأول الذي أعاد توتنهام للمباراة بعد أن كان متأخرا بثلاثية نظيفة.

وانتهت المواجهة التي أقيمت على أرضية ملعب أنفيلد بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

ورأى بعض المحللين أن هذه اللقطة تثبت أن فان دايك، الذي تراجع مستواه هذا الموسم، أمام نهاية مشواره في الدوري الإنجليزي، في حين دافع عنه آخرون.