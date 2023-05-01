دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد الذي ترك مهامه مع الفريق في أواخر مارس/ آذار الماضي، بعد الخسارة من منتخبي بوليفيا وفنزويلا.

وتحدّث رئيس اتحاد كرة القدم في المملكة العربية السعودية لوسائل إعلام محلية، قائلاً: "في الغالب لن يكون المدرب سعودي الجنسية، هناك عدد من الملفات يتم دراستها".

وأضاف المسحل: "في يونيو/ حزيران المقبل سيتم الانتهاء من ملف مدرب المنتخب الأول، وإن شاء الله مع إنجاز ذلك سيتمّ الإعلان عن هويته".

وجاءت تصريحات المسحل عقب انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد السعودي في الرياض، الإثنين، التي أسفرت عن تزكية المسحل رئيسًا للاتحاد لمدة 4 أعوام مقبلة.

عن آلية عمل الاتحاد السعودي في المستقبل، قال المسحل: "نحظى اليوم بدعم كبير من الجهات الحكومية ووزارة الرياضة، لا بدّ أن نواكب هذا الدعم بعمل مضاعف".

وتابع: "ستكون الفترة القادمة أصعب من الماضية، لأن الآن أصبح لدينا الخبرة وعلم بتفاصيل العمل في الكرة السعودية، وإن شاء الله تكون أفضل من السابق".