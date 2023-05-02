(CNN)-- قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في بيان صدر، الإثنين، إن الاتحاد "أدان بشدة" سلوك مشجعي كرة القدم في مباراتين بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، السبت، في تونس والمغرب.

وبحسب نادي الرجاء، أحد الأندية المشاركة، توفيت إحدى مشجعات الفريق قبل المباراة مع الأهلي المصري.

والمباراتان اللتان شهدتها أعمال عنف وتدافع هما، مباراة الرجاء ضد الأهلي المصري في الدار البيضاء بالمغرب، ومباراة الترجي الرياضي التونسي ضد شبيبة القبائل الجزائري، في تونس العاصمة.

وجاء في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي لنادي الرجاء أن "عزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء الرياضي، باسمه ونيابة عن الجميع في النادي، ينقل خالص تعازيه لأسرة مشجعة نادي الرجاء، نورة، التي وافتها المنية قبل مباراة فريقنا مع فريق الأهلي المصري".

وأضاف: "يعبر رئيس مجلس إدارة الرجاء وجميع أعضاء الفريق عن حزنهم العميق لفقدان أحد أفراد عائلة الرجاء، ولا يسعهم إلا أن يرفعوا أيديهم بتواضع إلى الله تعالى، سائلين إياه أن يتغمدها برحمته ويسكنها الجنة وأن يمنح أهلها الصبر والسلوان".

وقال فيرون موسينغو أومبا، الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في بيان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "المشاهد في تونس والدار البيضاء غير مقبولة ولا يمكننا تحمل ذلك في كرة القدم".

وأضاف: "نحن ندين التصرفات الجامحة من قبل بعض المشجعين بأقوى العبارات، سوف يسلم CAF الأمر إلى هياكلنا القضائية لمزيد من التحقيق".

وأظهرت لقطات منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي من مباراة فريق الرجاء، الجماهير محتشدة بالخارج في محاولة لدخول بوابة الاستاد.

كما تظهر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من مباراة الترجي حريقا في الأرض وتعطيلا للمشجعين مما دفع اللاعبين لمحاولة تهدئة الموقف، بينما تقف قوات الأمن بأدوات مكافحة الشغب على أرض الملعب.