دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، ما فعله حكم مباراة "الريدز" وتوتنهام هوتسبير، بول تيرني، مؤكدًا أنه "لم يكذب" في تصريحاته التي أدلى بها عقب صافرة النهاية.

كان المدرب الألماني قد احتفل بشكل "جنوني" بهدف ليفربول القاتل في شباك "السبيرز" أمام الحكم الرابع، جون بروكس، قبل أن يعاني كلوب من آلام في أوتار الركبة ويتلقى إنذارًا.

وزعم مدرب "الريدز" أن ما قاله حكم الساحة، بول تيرني، "لم يكن جيداً" خلال إشهار البطاقة الصفراء، كما شكك بصحة قرارات الحكم، قبل أن تنفي لجنة "PGMOL"، المسؤولة عن حكام كرة القدم الإنجليزية، مزاعم كلوب.

تحدث كلوب في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، قائلاً: "فزنا في المباراة بطريقة رائعة، وكانت العناوين الوحيدة تخصني وأنا آسف حقاً لذلك، هذا ليس ضرورياً وليس كما ينبغي".

عن احتمالية توقيع عقوبة عليه، قال: "ليس لدي أدنى فكرة عما يحدث الآن، لم نسمع بعد من اتحاد الكرة أو الحكام أو أي شخص آخر".

وتابع: "الأشياء الأخرى التي قلتها بشأن الحكم بول تيرني، أنا متأكد من أنه لم يفعل ذلك عن قصد، لكن لدينا تاريخ، ولا يمكنني إنكار ذلك".

وأردف كلوب: "جاء الحكم بول تيرني إلي، حينها لم أكن أتوقع للحظة أنه سيشهر البطاقة حمراء، ثمّ قالي لي: إنها بطاقة حمراء ولكن بسبب الحكم الرابع ستتلقى البطاقة الصفراء فقط ولن تطرد".

وواصل يورغن كلوب: "سمعتُ أنني كنت أكذب، لقد فعلت الكثير من الأشياء، لكنني لم أكن أكذب، الكذب لم يكن له علاقة في ذلك".

وأتمّ: "سابقاً قلتُ عن حديث الحكم معي بأنه لم يكن قولاً جيدًا، اعتقدت قوله أنه ليس على ما يرام، لأنها لم تكن بطاقة حمراء من وجهة نظري، ثمّ حدثت الأشياء، أنا أفهم، لقد حدث ما حدث، لكن لم يكن ذلك مقصودًا".

يستعد المدرب الألماني لقيادة فريقه في مواجهة فولهام، مساء الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ 28، ضمن مسابقة البريميرليغ.