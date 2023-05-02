لاعبو نادي ليدز يونايتد يعتذرون لمشجع صغير.. ماذا فعلوا له؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اعتذر لاعبو نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لمشجع صغير، بعد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تجاهلهم له، عند مغادرتهم لفندق إقامة الفريق وقبل مواجهة نادي بورنموث، الأحد.

وأظهر الفيديو المتداول على نطاق واسع طفل صغير يرتدي قميص الفريق ويلوح بيديه إلى لاعبي النادي الناشط في مسابقة (البريميرليغ)، إلا أنه لم يلق اهتماما على الإطلاق.

ونشر حساب نادي ليدز يونايتد، الاثنين، رسالة جماعية من اللاعبين، جاء فيها: "أولا، لم يكن الأداء جيدا بما يكفي، لا توجد طريقة أخرى للنظر في الأمر والطريقة الوحيدة للرد هي على أرض الملعب، يسافر مشجعو ليدز عبر البلاد بأعداد هائلة ويستحقون أكثر من هذا".

وأضافوا: "ما يثير قلقنا كمجموعة هو الفيديو عبر الإنترنت لنا ونحن نغادر الفندق، لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى أسفنا لأن الشاب في الفيديو الذي يرتدي طقم ليدز لم يظهر له المزيد من الحب من قبل الفريق".

وتابع اللاعبون: "في يوم المباراة، نقوم بمسيرة تنشيط، قبل وبعد ذلك نتوقف لالتقاط الصور والتوقيعات لضمان تفاعلنا مع المشجعين، ولكن أيضا أننا في الوقت المحدد عند المغادرة للمباريات، ومع ذلك ليس هناك أي عذر لعدم الاعتراف بالمشجعين، وإذا تمكن آباء المعجبين الذين يرتدون قمصان ليدز في الفيديو من تعريفنا بأنفسهم، سنكون ممتنين".

وقالوا: "لا نعتقد أن هذه المعركة قد انتهت، وسنستمر حتى ركل الكرة الأخيرة هذا الموسم، شكرا مرة أخرى لدعمكم".

وكان نادي ليدز يونايتد قد خسر من مضيفه بورنموث بــ4 أهداف مقابل هدف واحد فقط.