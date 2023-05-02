يلعب "الكيرم".. تفاعل على صور عفوية لميسي وعائلته في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ظهر النجم الأرجنيتني ليونيل ميسي بعدد من الصور خلال زيارته إلى السعودية برفقة عائلته، ما أثار تفاعلا على تويتر، الثلاثاء.

ونشر وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، صورا لميسي وعائلته أثناء استمتاعهم بالوجهات السياحية في المملكة.

وعلق الوزير السعودي على الصور بالقول: "سعيد بزيارة ميسي وعائلته إلى السعودية للاستمتاع بوجهاتنا السياحية المتنوعة، واستكشاف تجارب أصيلة تعكس حفاوة شعبنا وكرمهم، ونرحب بالزوار من مختلف دول العالم للاستمتاع برحلة فريدة إلى المملكة".

وظهر ميسي في إحدى الصور وهو يمارس لعبة "الكيرم" مع أحد أبنائه في حين ظهر في صورة أخرى وهو يجلس في ظل نخلة مع عائلته في المملكة.

وكانت وزارة السياحة السعودية قد اختارت النجم الأرجنتيني، المتوج بلقب كاس العالم 2022، سفيرا للسياحة في المملكة.