دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقبل الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، نادي الشارقة، بعد فوز الفريق بلقب كأس رئيس الدولة 2023، على حساب منافسه العين، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وهنأ الرئيس الإماراتي خلال لقائه نادي الشارقة في مجلس قصر البحر في العاصمة أبو ظبي اللاعبين والجهازين الفني والإداري وجماهير كرة القدم الإماراتية.

وتمنى الشيخ محمد بن زايد تحقيق النادي المزيد من الإنجازات على الصعيدين المحلي والخارجي، كما أشاد بأداء نادي الشارقة ونظيره العين في المباراة النهائية والروح التنافسية التي أمتعت جماهير الفريقين.

وحضر الاستقبال عدد من الشخصيات السياسية، منهم الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس الدولة، الذي تواجد في مدرجات استاد محمد بن زايد، الحاضن لنهائي كأس رئيس الدولة.

وتفاعل عدد من المغردين على موقع تويتر مع استقبال الرئيس الإماراتي لأفراد نادي الشارقة.

إليكم أبرز التعليقات: