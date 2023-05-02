دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن بعض الدول الأوروبية مُهددة بالحرمان من متابعة بطولة كأس العالم للسيدات 2023، لعدم تقديم وسائل الإعلام عروض مناسبة للحصول على حقوق البث.

ودعى رئيس الفيفا إلى دفع أسعار عادلة مقابل الحقوق الإعلامية لمونديال السيدات، المقرر إقامته في أستراليا ونيوزيلندا من 20 يوليو/ تموز إلى 20 أغسطس/ آب المقبلين، مُشيراً إلى أنه سيتم "استثمار العائدات بالكامل لصالح كرة القدم النسائية".

قال إنفانتينو، في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "العروض المقدمة للبطولة من مقدمي خدمات البث، لا سيما في الدول الأوروبية الخمس الكبرى، لا تزال مخيبة للآمال وغير مقبولة"، مُضيفًا: "العروض هي أقل بـ 20 إلى 100 مرة من عروضهم المقدمة لكأس العالم للرجال".



وأضاف إنفانتينو: "في الوقت الّذي يقدم فيه مقدمو خدمات البث 100- 200 مليون دولار أمريكي للحصول على حقوق بث مونديال الرجال، فإنهم يعرضون فقط 1- 10 مليون دولار أمريكي لكأس العالم للنساء، إن هذه بمثابة صفعة في وجه كلّ لاعبات البطولة، بل إنّها صفعة في وجه جميع نساء العالم".

وتابع: "من واجبنا الأخلاقي والقانوني عدم بيع حقوق بث كأس العالم للسيدات بثمن بخس، لذلك، إذا بقيت العروض غير عادلة تجاه النساء وتجاه كرة القدم للسيدات كما هي الآن، فسنضطر آسفين إلى عدم بث البطولة في الدول الأوروبية الخمسة الكبرى".