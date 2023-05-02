دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي الزمالك، ليلة الثلاثاء، الاعتذار عن المشاركة في مباراة كأس السوبر المصري، التي كانت ستجمعه مع غريمه الأهلي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على أرض ملعب استاد محمد بن زايد، في 5 مايو/ أيار الجاري.

وأصدر فريق "الفارس الأبيض" بيانا رسميا عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله أن الاعتذار عن مواجهة فريق "المارد الأحمر" يأتي بالإجماع من قبل أعضاء مجلس الإدارة والمستشار مرتضى منصور.

وقال الزمالك: "جاء بعد سلسلة من القرارات المتعنتة والمستمرة من اتحاد كرة القدم وحرمان الفريق من مجهودات اللاعبين الجدد، وصولاً إلى أزمة محمود عبد المنعم (كهربا)، وهو أمر غير مقبول تماما من مجلس إدارة النادي وبناء عليه تم اتخاذ قرار الاعتذار عن المشاركة في مباراة كأس السوبر"، حسب البيان.

واعتذر مرتضى منصور للشعب الإماراتي ومجلس أبوظبي الرياضي، ولجماهير فريق الزمالك ونادي الأهلي التي حجزت تذاكر حضور المباراة، مؤكدا أن القرار جاء "حفاظا على حقوق نادي الزمالك في ظل محاباة اتحاد الكرة للطرف الآخر"، حسب قوله.

وكانت لجنة الاستئناف في الاتحاد المصري أعلنت وقف نظر التظلمات المقدمة من نادي الأهلي ولاعبه ونادي الزمالك، بشأن عقوبات سابقة صادرة عن لجنة الانضباط، وذلك حتى 14 مايو، مما يسمح للاعب "كهربا" بالمشاركة في مباراة كأس السوبر، وهذا ما أثار غضب فريق "الفارس الأبيض".