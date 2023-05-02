دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، الثلاثاء، خطابًا إلى نادي الزمالك بشأن تأكيد اعتذاره عن خوض مباراة نهائي كأس السوبر، التي كانت ستجمعه مع غريمه الأهلي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في 5 مايو/ أيار الجاري.

وردّ الزمالك على خطاب اتحاد كرة القدم في مصر بتأكيد الاعتذار عن مواجهة الأهلي.

ونشر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الصادر ضده قرار بالعزل من منصبه، رد النادي على خطاب الاتحاد في صفحته عبر فيسبوك.

وقال بيان الزمالك: "نود الإحاطة بأن لغة الخطاب ولهجته مرفوضة شكلاً وموضوعاً، حيث أنها تصلح للإنذار بالحرب، ولا يليق بأن تصدر من اتحاد لنادٍ عريق...".

وأضاف البيان: "أما أن الاتحاد يمنح النادي مهلة 60 دقيقة للرد على خطابكم أو إعلانكم الحرب على النادي وفرقه الرياضية التي تشارك في مسابقات كرة القدم فهو أمر مضحك يدعو للبكاء"، حسب تعبير النادي.

وقال الزمالك في بيانه إن "الذي يتخذ القرار وسلطة الرد على خطابكم هو مجلس الإدارة الذي تفترضون أنه يجب جمعهم جميعًا في خلال 60 دقيقة وكأنهم عاطلون لا عمل لهم".

وعدّد الزمالك أسباب اعتذاره عن خوض مباراة كأس السوبر، منها تعليق عقوبة لاعب الأهلي، محمود عبد المنعم (كهربا)، مما يعني السماح له بخوض المباراة.