دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، جدلاً بعد تصريحاته التي أدلى بها مؤخرًا، دعم من خلالها قرار نادي الزمالك بالاعتذار عن المشاركة في مباراة كأس السوبر.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر إذاعة "ON SPORT FM": "قرار نادي الزمالك بالاعتذار عن السوبر صحيح لشعوره بالظلم، ولن يشعر به إلّ من كان زملكاويًا".

وأضاف إمام: "أزمات الكرة أصبحت أكثر من لعب كرة القدم ولكن نسعى دائماً للحلول".

وتابع: "لجنة الانضباط والاستئناف لجان منفصلة وليس من حق اتحاد الكرة التدخل في قراراتها، أحترم اللجنتين ولكن غير راضٍ على قرار اللجنة حول الأزمة الأخيرة".

اعتذر الزمالك عن مواجهة الأهلي لعدد من الأسباب، منها تعليق عقوبة محمود عبد المنعم (كهربا)، لاعب الأهلي، بقرار من لجنة الاستئناف، مما يعني السماح له بخوض مباراة كأس السوبر.

وكان "كهربا" قد تعرض لعقوبة الإيقاف من قِبل لجنة الانضباط، قبل أن يتمّ تعليقها، مما أثار غضب الزمالك.

وقرر الاتحاد المصري اختيار نادي بيراميدز، وصيف مسابقة الدوري في الموسم الماضي، لمواجهة نادي الأهلي، في مباراة كأس السوبر المقرر إقامتها في 5 مايو/ أيار الجاري.