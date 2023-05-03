برشلونة يفجر مفاجأة برحيل "رجل الظل".. لماذا وافق النادي على مغادرته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي برشلونة الإسباني، الثلاثاء، رحيل مدير كرة القدم في الفريق، ماتيو أليماني، على الرغم من وجود عقد يربطه مع متصدر مسابقة (لا ليغا) حتى عام 2024.

وأصدر النادي بيانا نشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، حمل الإعلان عن نهاية مشوار أليماني مع "الفريق الكتالوني" مع ختام شهر يونيو/ حزيران المقبل، لرغبته في اتخاذ مسار جديد في مسيرته.

وأوضح برشلونة أن على الرغم من مغادرة ماتيو أليماني إلأ أنه سيلتزم بإكمال أعمال انتقالات الفريق الأول، هذا الصيف، حتى لو كان ذلك في اللحظات الأخيرة من فترة "الميركاتو".

وقال "الفريق الكتالوني" في بيانه إن "دمج ماتيو أليماني في هيكل الفريق الأول بعد فوز خوان لابورتا في الانتخابات الرئاسية سمح للنادي بإكمال العمليات التي بدت مستحيلة، وتزويد المدرب بفريق تنافسي ضمن حدود المشاكل المالية المستمرة".

وكشف النادي أن رئيس مجلس الإدارة، خوان لابورتا، وافق على هذه المغادرة، نظرا لالتزام أليماني بتسيير أعمال الانتقالات الصيفية حتى اللحظة الأخيرة، وليكون قادرا على الاستجابة لأي استشارة من قبل النادي كلما لزم الأمر.

وأضاف برشلونة: "سيُعلن قريبا عن تغييرات في الهيكل التنفيذي لكرة القدم، بمجرد الإعلان عن رحيل ماتيو أليماني".

ويطلق على أليماني (60 عاما) لقب "رجل الظل" إذ قاد نهضة عودة "الفريق الكتالوني"، من خلال نجاحه في إبرام صفقات بارزة والمساهمة في بناء فريق تنافسي، على الرغم من معاناة النادي على الصعيد المالي.