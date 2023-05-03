دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد أنباء رغبته بالرحيل عن النصر السعودي، نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صورة من داخل حمام السباحة مرتديا قبعة تحمل شعار النصر، الأربعاء.

ونشر رونالدو صورة على صفحته الرسمية على موقع "إنستغرام" عبر خاصية "الستوري" وهو يجلس في حمام السباحة مرتديا قبعة تحمل شعار "ألعالمي".

واعتاد رونالدو مؤخرا على الرد على الشائعات عبر نشر صور على صفحته على إنستغرام وكانت آخرها صورة وهو يُقبل شريكته، جورجينا رودريغيز، بعد أنباء عن رغبته بالانفصال عنها.

وتداولت بعض المواقع الرياضية أنباء لم تخرج من إطار الشائعات حول رغبة رونالدو بالرحيل عن النصر بعد 4 شهور تقريبا على انضمامه للفريق، بهدف العمل كسفير لنادي ريال مدريد في إسبانيا.

ولم يكن الموسم الأول للنجم البرتغالي في السعودية مثلما أراد إذ من المرجح أن يخرج الفريق بدون لقب بعد خروجه من منافسات كأس الملك وخسارة لقب السوبر واحتمال خسارة لقب الدوري السعودي لصالح اتحاد جدة.

يذكر أن رونالدو انضم للنصر بشكل مجاني، مطلع يناير/كانون ثاني الماضي، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد، وتضمنت الصفقة راتبا سنويا يبلغ 200 مليون دولار أمريكي ما جعله اللاعب الأعلى أجرا في العالم.